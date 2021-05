Junho começa frio em São Paulo; mínima será de 14ºC nesta terça-feira

Junho começa frio na cidade de São Paulo. A Capital registrará nesta terça-feira (dia 1º) temperatura mínima na casa dos 14ºC, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

A máxima, por sua vez, pode alcançar os 23ºC, entre meio-dia e 16h.

Leia também:

Inscrições para o Vestibulinho das Etecs terminam na quarta-feira

Aeroviários podem receber a vacina contra a covid-19 na Capital a partir de amanhã

O dia frio será de muitas nuvens, com aberturas de sol. Não há chance de chuva.

A umidade do ar fica entre 50% e 89%, ainda de acordo com a previsão do tempo.

O sol nasce às 6h41 e se põe às 17h27.