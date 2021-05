JBS oferece mais de 100 vagas de emprego; saiba quais áreas estão recrutando

A JBS está com 103 vagas de emprego abertas em diversos Estados do País.

Há opções para as áreas de logística, RH, produção, administração e vendas. Entre os cargos estão: Supervisor de Almoxarifado, Assistente de Logística, Técnico em Segurança do Trabalho, Analista de Laboratório, Analista de Recursos Humanos, Mecânico de Manutenção, Médico do Trabalho, Especialista de Vendas, Consultor Técnico de Açougue e Eletromecânico.

As oportunidades estão localizadas nas cidades de Trindade do Sul (RS), Itajaí (SC), Jundiaí (SP), Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO), Lins (SP), Cajamar (SP), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Paulínia (SP), Itaiópolis (SC), entre outras.

As inscrições, bem como os requisitos para cada vaga, podem ser realizadas no site Vagas.

Mais vagas

A Marfrig está com 40 vagas de emprego abertas pelo Brasil.

As oportunidades são para os cargos de cozinheiro; técnico de enfermagem; analista de faturamento; analista de desenvolvimento de sistema pleno; comprador pleno; analista de transporte; auxiliar operacional; treinador de formação operacional; operador de pá carregadeira; eletrotécnico; jovens aprendizes; treinador operacional; analista de administração de pessoal júnior; eletricista; analista de recursos humanos; assistente contábil; entre outros.

Entre os benefícios oferecidos estão convênio farmácia, vale alimentação, restaurante interno, café da manhã, bicicletário e seguro de vida.

Os interessados podem se candidatar pelo site.

Já a distribuidora de combustíveis ALE oferece 20 vagas de emprego, uma oportunidade para jovem aprendiz e duas de estágio.

As oportunidades são para Natal (RN), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Ipojuca (PE), Luís Eduardo Magalhães (BA) e Belém (PA).

Os interessados devem se cadastrar na página de recrutamento da empresa, no campo “Trabalhe Conosco” do site.

Dicas para um currículo campeão

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá te diferenciar dos demais candidatos.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.