Inscrições para o Vestibulinho das Etecs terminam na quarta-feira

Os interessados em estudar em uma das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) em São Paulo têm até as 15h da próxima quarta-feira (dia 2) para se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. As inscrições devem ser feitas pelo site. O valor da taxa é R$ 19.

A seleção dos candidatos acontecerá por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova. Serão avaliadas as notas de Português e Matemática do primeiro ano do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2020.

As Etecs disponibilizam computadores a quem tiver dificuldade de acesso à internet para fazer sua inscrição. Para realizar o agendamento, é preciso entrar em contato com a sua unidade e confirmar o horário de atendimento.

Processo Seletivo

Ao todo, o Vestibulinho oferece 45.986 vagas para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta de cursos técnicos em salas de escolas estaduais.

Do total de vagas oferecidas, 260 são destinadas à Especialização Técnica, sendo distribuídas entre cinco cursos presenciais: Java Web Sphere/Rational, Gestão Ambiental, Gestão de Energia, Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição, Produção de Cana-de-Açúcar e Radiocomunicação. As outras 300 vagas são para o curso de Gestão em Projetos, na modalidade online.

O início das aulas de todos os cursos será de forma remota ou híbrida (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas.