Mudança na prova de vida põe idosos na mira de golpistas

Fique atento. Pandemia trouxe mais aposentados para as redes sociais, muitos sem conhecimento sobre os cibercrimes

Um levantamento da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) apontou que os golpes financeiros contra idosos cresceram 60% durante a pandemia, a maior parte deles ligados a pessoas que convencem os aposentados a revelarem suas senhas.

São golpistas que se passam por instituições que oferecem serviços para conseguir os dados e cometerem crimes de estelionato. As mudanças na realização da prova de vida pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) acabaram se tornando a principal isca para enganar os aposentados. Estelionatários passaram a pedir documentos, dados pessoais e senhas de idosos por telefone, SMS e WhatsApp alegando serem funcionários do instituto.

A prova de vida é utilizada para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Aposentados e pensionistas do INSS precisam comprovar anualmente que estão vivos para continuar recebendo os benefícios. Mas a Previdência suspendeu em março do ano passado a obrigatoriedade para evitar aglomeração em agências. A retomada oficial de bloqueios pela ausência da prova acontece a partir do próximo mês. Neste mais de um ano sem a ação, o INSS lançou também um projeto piloto para realizar a prova por aplicativo, neste caso para alguns aposentados e pensionistas que possuem biometria registrada nos sistemas do governo.

O delegado Roberto Monteiro, responsável pela delegacia de crimes cibernéticos do centro de São Paulo, explica que os golpes utilizam do convencimento para conseguir roubar os dados. “Os idosos têm ficado muito tempo isolados nesta pandemia, mesmo depois de vacinados, e passaram a utilizar mais tecnologias como WhatsApp, videochamadas e redes sociais. Isso foi um prato cheio para os estelionatários”, explica. Segundo o delegado, os golpes usam a prática do “phishing” ou pescaria digital. Neles, os criminosos enviam links através de aplicativos ou por e-mail para que a vítima clique e forneça dados pessoais ou bancários.

“Isolados da família e sem muita experiência com novas tecnologias, os idosos são alvos mais fáceis para os criminosos, por isso é muito importante alertá-los sobre a existência destes crimes”, afirma Roberto. Segundo ele, a polícia tem ferramentas para encontrar e punir os golpistas, mas para isso é necessário que as vítimas denunciem.

A pena pode variar de 1 a 5 anos de prisão e é dobrada se a vítima tiver mais de 70 anos. Além disso, o crime necessita de representação, isto é, a pessoa que sofreu o golpe deve manifestar o desejo de o criminoso ser processado. Porém, se a vítima tiver mais de 70 anos, a ação é pública, ou seja, o Estado tomará frente e a defenderá mesmo sem haver representação.

O INSS alerta que nunca entra em contato por telefone, SMS ou WhatsApp para solicitar a prova de vida. Segundo o instituto, a atividade só pode ser feita presencialmente e, para alguns poucos casos, pelos aplicativos Meu INSS e dos próprios bancos.

Entenda como funciona a prova de vida

O que é e para que serve?

A prova de vida é um procedimento exigido pelo INSS para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Beneficiários do INSS precisam comprovar anualmente que estão vivos para continuar recebendo os valores pagos pelo instituto.

Como o segurado fica sabendo que ele precisa fazer a prova de vida?

No próprio banco em que o segurado recebe o benefício, pelo aplicativo do Meu INSS, se ele foi selecionado para fazer a biometria facial, ou pelo telefone 135.

Quais são as opções para os beneficiários que não podem ir ao banco?

Além da prova de vida por biometria facial, quem não puder ir ao banco por dificuldades de locomoção ou por motivo de doença pode fazer a prova de vida por meio de um procurador. Mas, para isso, é preciso que a procuração seja cadastrada no INSS. A prova de vida por procuração também é uma alternativa para beneficiários que moram no exterior.

Como o segurado vai saber que ele pode fazer a prova de vida pelo celular?

É possível saber acessando o Meu gov.br ou Meu INSS, pelo aplicativo, no site (gov.br/meuinss) ou, ainda, pelas agências bancárias que oferecem o serviço. O INSS nunca pede informações pessoais dos segurados, como números de documentos.

Quem precisa fazer a prova de vida?

Todos que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético.

E se o beneficiário não foi selecionado para a prova de vida por biometria? Precisa fazer no banco?

Precisa sim. A prova de vida deve ser feita na agência do banco em que recebe o benefício no mês em que realizou a última prova de vida no ano anterior.

*Com supervisão de Vanessa Selicani