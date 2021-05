Conmebol confirma Copa América no Brasil; argentinos reclamam: “Vão nos roubar outra vez?”

A confirmação nesta segunda-feira feita pela Conmebol de que o Brasil vai sediar a Copa América deste ano, e não a Argentina, caiu como uma bomba nas redes e os internautas, principalmente do país vizinho, não pouparam críticas à decisão.

“Otra vez nos van a robar??”, disse um dos comentário mais revoltados com a decisão da entidade.

@ConmebolMedia @jairbolsonaro le sacaron la copa america a la argentina por problemas sanitarios y como explican los +60mil contagios por dia y que llegaron a +450mil muertes por covid en brasil? pic.twitter.com/0H3l7rZCfI — Lucas Ramos (@IamLikhen) May 31, 2021

Brasil ya alcanzó la marca de 450 mil muertes, tenemos más de 2,000 muertes diarias y ¿cree que nuestro país es seguro para albergar un evento de esta envergadura? ¡IRRESPONSABLE! — dan (@anira_xv) May 31, 2021

Prioridades do governo brasileiro:

– Comprar vacinas e imunizar o povo ❌

– Fornecer oxigênio para hospitais em colapso ❌

– Garantir auxílio emergencial e combater a fome ❌

– Salvar a economia e os empregos ❌

– Organizar a Copa América com meio milhão de mortos por Covid ✅ — MTST (@mtst) May 31, 2021

Otra Copa America en Brasil ni por el putas, luego del robo de la pasada copa, ni pienso ver un solo partido, otra vez se robaran eso, Messi ni vayas a Brasil — Jhon Scott 🇨🇴⚽ (@Jhonsco08069744) May 31, 2021

HIJOS DE PUTA .



ACÁ NO SE PUEDE JUGAR .



2000 MUERTES POR DÍA — Della more (@Leonard20544712) May 31, 2021

VERGÜENZA !!!!!! Porque no la llevaron a la india mejor!!!!! Brazil es el 2ndo país con más muertes y contagios de Suramérica!!! Más que Colombia o Argentina!! ASESINOS!!!!! — Cindy Santos-Mendoza (@Cindy_TVFW) May 31, 2021

Otra vez nos van a robar?? pic.twitter.com/8ZbmunvY4u — ReyDeCopas (@Bolso18543558) May 31, 2021

Le quitan a la Argentina la Copa América por el desastre que ha causado el covid pero se la llevan a Brasil, el 3er país con más infectados en el mundo.

La Conmebol es un chiste 🤑 — NatyU (@Nataluri) May 31, 2021

Inicialmente, o torneio seria sediado pela Colômbia e Argentina. Em função dos protestos que enfrenta, a Colômbia foi descartada e o campeonato seria realizado apenas pela Argentina.

Mas ontem (domingo), a Confederação informou que a pandemia de covid-19 no país impossibilitaria ‘os hermanos’ de receberem o torneio também.

No tuíte publicado em seu canal, a Conmebol agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por “abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo”.

¡La @CopaAmerica será en Brasil! Quiero agradecer muy especialmente al Presidente @jairbolsonaro y a su gabinete por recibir al torneo de selecciones más antiguo del mundo. Igualmente, mi gratitud al Presidente Rogério Caboclo y a la @CBF_Futebol, por su invalorable colaboración. — Alejandro Domínguez (@agdws) May 31, 2021

Os torcedores questionaram a decisão, alegando que a pandemia no Brasil é igual ou mais grave do que ocorre na Argentina. A galera não perdoou:

Sugestão de mascote para o torneio: pic.twitter.com/vaChPvJLKN — Exilado Carioca (@CariocaExilado) May 31, 2021

Baita ideia essa Copa América no Brasil. Não tem o que dar errado. Pandemia acabou, vacina sobrando, governo voando, economia disparou. Vai ser a celebração que precisávamos em 2021. — Ulisses Neto (@ulissesneto) May 31, 2021

Copa América será no Brasil, após cancelamento do evento na Argentina. É, pode ser aqui, né? Já controlamos a pandemia. Nem mortes temos mais. Cenário perfeito para uma competição internacional que vai reunir várias delegações por aqui. — instagram: ac.macedo (@acmacedo) May 31, 2021