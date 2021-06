Confira os sorteios da Lotofácil e a Quina desta segunda-feira

Se você apostou na Lotofácil ou na Quina desta segunda-feira (dia 31), cruze os dedos e boa sorte! Chegou a hora de conferir os resultados e saber se você vai terminar o mês de maio consideravelmente mais rico.

A Lotofácil, concurso 2244, pode pagar R$ 3 milhões para quem acertar as 15 dezenas da noite.

Confira aqui:

04 – 05 – 06 – 08 – 09

10 – 11 – 13 – 14 – 15

16 – 17 – 21 – 23 – 25

No último sábado (dia 29), ninguém acertou a faixa principal da Lotofácil e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Duzentas e setenta e seis apostas, porém, acertaram 14 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 1.183,29.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.997 apostas que acertaram apenas 13 números.

Confira o sorteio anterior.

A Quina, por sua vez, pode pagar R$ 7,5 milhões no concurso 5578. Para abocanhar o prêmio é preciso marcar cinco dezenas no volante.

Veja a sequência da sorte:

02 – 17 – 34 – 37 – 68

No sábado, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 41 apostadores acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou R$ 14.739,43.

O terno (três acertos) foi feito por 4.579 apostas e cada uma levou para casa R$ 198,45.

Os números da Quina do último sorteio foram: 25, 40, 45, 59 e 76.

Super Sete

Mais cedo, por volta das 15h, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 98 da Super Sete, sua mais nova loteria.

Os números sorteados foram:

4 – 1 – 7 – 7 – 4 – 3 – 3

Ninguém acertou a sequência da sorte. Agora, o prêmio está acumulado em R$ 1,7 milhão para a próxima quarta-feira (dia 2).

Nenhum apostador também adivinhou seis números. Quem fez cinco acertos, entretanto, levou R$ 806,93.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Quer tentar novamente? As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.