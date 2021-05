Aeroviários podem receber a vacina contra a covid-19 na Capital a partir de amanhã

Os aeronautas, funcionários das companhias aéreas nacionais, e os aeroportuários do Aeroporto de Congonhas, colaboradores do aeroporto e dos serviços auxiliares ao transporte aéreo, poderão receber a vacina contra a covid-19 a partir desta terça-feira (dia 1º) na capital paulista.

A imunização dos 3.930 profissionais será realizada somente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Leia também:

JBS oferece mais de 100 vagas de emprego; saiba quais áreas estão recrutando

Estudo da CoronaVac em Serrana mostra pandemia pode ser controlada

Para receber a aplicação da primeira dose da vacina, os aeroportuários do Aeroporto de Congonhas devem apresentar um documento de identificação, preferencialmente o CPF, além do credenciamento aeroportuário do local de trabalho, contendo o código CGH.

Já os aeronautas devem levar, além do documento de identificação, um comprovante de vínculo empregatício em companhia aérea, como um crachá, holerite, carteira ou contrato de trabalho.

No momento da vacinação, também será exigido um comprovante de endereço do município de São Paulo, medida que entrou em vigor na última sexta-feira (dia 28). Caso o comprovante esteja no nome de algum parente, haverá a necessidade de demonstrar o grau de parentesco.