Acumulada, Lotofácil paga R$ 3 milhões nesta segunda-feira

A Lotofácil acumulou no sorteio do último sábado e promete pagar nesta segunda-feira para quem acertar as 15 dezenas que serão sorteadas a partir das 20h um prêmio de R$ 3 milhões.

Os números sorteados para a Lotofácil de sábado foram:

01, 05, 06, 08, 10

11, 14, 15, 17, 18

19, 20, 21, 24, 25

No sorteio, duzentos e setenta e seis apostas acertaram 14 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 1.183,29.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.997 apostas que acertaram apenas 13 números.

LEIA TAMBÉM:

Acaba hoje prazo para entregar o IRPF 2021

Licenciamento 2021: hoje é o último dia para quitar imposto de carro placa final 2

Jovem assediada pelo chefe manda pedido de socorro em guardanapo de delivery

Como apostar na Lotofácil

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de idade. O volante simples, com 15 dezenas, custa R$ 2,50.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para apostar na Lotofácil, o apostador deve escolher 15 números entre os 25 disponíveis no volante. É possível marcar até 18 números, mas o preço da aposta sobe consideravelmente.

O prêmio principal é pago para quem acertar os 15 números sorteados, mas ganham prêmios também quer acertar 14, 13, 12 e 11 números.

O apostador pode pedir que o caixa da lotérica escolha os números de forma aleatória, através da “Surpresinha”, ou mesmo repetir o mesmo jogo por vários concursos consecutivos, no que a Caixa chama de “Teimosinha”.

Quina 5778 tem prêmio de R$ 7,5 milhões

A Quina segue sua trajetória de sorteios sem ganhadores e seu prêmio principal já atingiu a marca dos R$ 7,5 milhões.

No sorteio de sábado, os números da Quina foram 25, 40, 45, 59 e 76.

No sábado, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, quarenta e um apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 14.739,43.

O terno foi feito por 4.579 apostas e cada uma delas levou para casa R$ 198,45.

A aposta da Quina deve ser feita até 19h. A aposta simples custa R$ 2.

Metro World News

Super Sete também está acumulada

Outra loteria que segue com prêmio acumulado é a Super Sete, que promete nesta segunda-feira pagar R4 1,6 milhão para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

O último sorteio da loteria foi realizado na sexta-feira, quando os números sorteados foram 8, 2, 5, 0, 5, 0, 2.

Apesar do prêmio principal não ter saído, a Super Sete pagou R$ 6.412,98 para cinco apostadores que acertaram seis dezenas e R$ 594,89 para setenta e sete apostas que fizeram seis pontos.

Diferentemente das demais loterias, o sorteio da Super Sete ocorre na parte da tarde, a partir das 15h.

A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.