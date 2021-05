Presídios de São Paulo inscrevem cerca de 14 mil reeducandos na Olimpíada de Matemática

Os presídios subordinados à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária inscreveram 13.698 reeducandos na 16ª Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas).

A competição, que seria realizada em 2020, foi transferida para este ano por conta da pandemia da covid-19.

Diferentemente dos torneios anteriores, as provas da primeira fase da olimpíada serão disponibilizadas na página restrita das unidades prisionais no site da Obmep. As avaliações poderão ser feitas de 30 de junho a 3 de agosto e serão aplicadas em salas de aulas instaladas nos presídios.

Os exames são divididos por grau de escolaridade: Nível 1 (6º e 7º anos do Ensino Fundamental), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio) e Estudantes Extras. A primeira fase é composta por uma prova de múltipla-escolha de 20 questões.

No dia 9 de setembro, a organização divulgará os classificados para a segunda fase, prevista para ocorrer no dia 6 de novembro, cuja avaliação será discursiva, com seis questões.

Serão distribuídas aos participantes 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata e 5.175 de bronze, além de 51.900 menções honrosas.