Jovem assediada pelo chefe manda pedido de socorro em guardanapo de delivery

Uma jovem de 19 que trabalhava como cozinheiro de uma lanchonete que fazia delivery de lanches, em Chapecó, Santa Catarina, usou os guardanapos da entrega para enviar um pedido de socorro na noite da última sexta-feira.

Um casal que fez um pedido no delivery recebeu os guardanapos, onde ela dizia que seu chefe a estava assediando sexualmente e estava tentando drogá-la.

O bilhete pedia que eles chamassem a polícia.

“Por favor, não é brincadeira. Meu chefe está me assediando e está tentando me drogar. Sou cozinheira”.

O casal acionou a Guarda Municipal, que foi ao estabelecimento checar o pedido de socorro por volta da meia-noite.

No local, a cozinheiro disse aos policiais que seu chefe tentou agarrá-la quando estavam sozinhos no estabelecimento, lhe ofereceu cocaína com vinho e também quis pagar R$ 150 para fazer sexo com ela.

Os guardas encontraram no local dois pinos de cocaína e levaram o homem, de 48 anos, para a delegacia. Ele não foi preso, mas, segundo a polícia, um inquérito foi aberto para investigar o caso.