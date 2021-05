Super Sete 97: veja os números sorteados nesta sexta-feira

A Super Sete vai pagar nesta sexta-feira um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar os seis números sorteados pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta sexta-feira para a Super Sete são:

8, 2, 5, 0, 5, 0, 2

Ninguém levou o prêmio principal no sorteio da quarta-feira. Apenas um apostador acertou seis dezenas e ganhou um prêmio de R$ 30.682,46.

Outros 37 apostadores acertaram cinco números e cada um ganhou R$ 1.184,65.

LOTOFÁCIL E QUINA

Lotofácil e a Quina pagam nesta sexta-feira prêmios acumulados em R$ 3 milhões e R$ 5,3 milhões, respectivamente.

O sorteio desta sexta-feira será realizado a partir das 20h, no espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas espalhadas pelo país ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

