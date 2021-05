Rede de lojas de departamento abre 200 vagas de emprego em São Paulo

A rede de lojas de departamento Casa & Vídeo pretende abrir 15 unidades em São Paulo até o fim do ano e, por isso, está com 200 vagas de emprego abertas.

As oportunidades são para as funções de operador de loja, operador fiscal, promotor de vendas, gerente, subgerente de checkout e subgerente.

As primeiras lojas a serem inauguradas serão em Pindamonhangaba, Cidade Dutra, Largo Treze, São Mateus, São Miguel Paulista e Jardim Ângela.

Interessados devem se inscrever por este link. Boa sorte!

Mais vagas

AMcom

A AMcom está com 70 vagas abertas para diversos cargos, como Arquiteto de Software, Analista de Testes, Consultor de RPA, Desenvolvedor Full Stack, Desenvolvedor Front-end, Desenvolvedor Java e Desenvolvedor Python.

Entre os benefícios estão flexibilidade de horários, vale refeição e aulas de inglês.

As inscrições podem ser feitas por meio do site.

Royal Face

A Royal Face abriu 148 vagas de emprego nas áreas administrativas, de saúde e comercial.

As chances são para 13 Estados nos cargos de Recepcionista, Consultor, Farmacêutica, Biomédica, Enfermeira, Analista, Atendente Comercial, entre outros.

A maioria das vagas exige experiência na área. A escolaridade varia de Ensino Médio a pós-graduação.

Os interessados podem se inscrever pelo site.

Ativy

A Ativy está com 25 vagas abertas em regime para a área administrativa, comercial e tecnológica. Entre os cargos estão Account Executive (do Programa Mamães a Bordo), Analista de Customer Success, Analista de Faturamento Jr, Analista de Infraestrutura ERP (Deploy), Analista de Projetos Sênior (PMO), Analista de Sustentação ERP SAP, Analista Telecom – PABX, Arquiteto de Soluções, Assistente Comercial, Desenvolvedor Back-end e Full-Stack, DevOps Sênior SRE, Engenheiro(a) de Software e Engenheiro DevOps Sênior.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica, odontológica, auxílio creche e educação e PLR anual.

Os detalhes de cada vaga podem ser conferidos no site, onde também é possível realizar a inscrição.

Atenção ao currículo

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá te diferenciar dos demais candidatos.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.