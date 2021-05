Previsão do tempo: fim de semana será de chuva na cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo tem pela frente um fim de semana chuvoso, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

No sábado (dia 29), o dia será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva pode ocorrer à tarde e à noite.

A temperatura varia entre 17ºC e 26ºC, enquanto a umidade do ar vai de 30% a 52%.

No domingo (dia 30), haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados, com chuva. A noite será chuvosa.

A temperatura mínima fica na casa dos 15ºC. A máxima não passa dos 20ºC. Quanto à umidade do ar, os índice variam entre 45% e 84%.