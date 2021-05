Passageiro se tranca no banheiro e ameaça incendiar avião da Gol

Um homem cujo nome não foi revelado se trancou no banheiro e ateou fogo em papéis durante um voo da Gol entre Belo Horizonte e Guarulhos, nesta quinta-feira.

A tripulação agiu rapidamente e com a ajuda de um dos passageiros conseguiu retirá-lo do banheiro e apagar o fogo, que ameaçava incendiar o avião.

O homem foi imobilizado e o avião pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde agentes da Polícia Federal aguardavam para prender o incendiário. Uma equipe medica também estava de prontidão no local para socorrer feridos, se necessário.

De acordo com a GRU Airport, o passageiro foi encaminhado para a Delegacia e o incidente não atrapalhou as atividades do aeroporto.

Ainda não há informações dos motivos que levaram o passageiro a começar um incêndio no banheiro da aeronave.