Lotofácil e Quina acumulam; saiba mais sobre sorteio desta sexta-feira

Nenhum apostador acertou a Lotofácil e a Quina desta quinta-feira e para os sorteios desta sexta-feira (28) os prêmios das duas loterias estão acumulados em R$ 3 milhões e R$ 5,3 milhões, respectivamente.

Na Lotofácil, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 320 apostas acertaram 14 números e todas ganharam prêmios de R$ 765,18.

Na faixa dos 13 acertos, 12.564 apostas ganharam, cada uma, R$ 25.

Veja os números do sorteio da Lotofácil desta quinta-feira.

O sorteio desta sexta-feira será realizado a partir das 20h, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas espalhadas pelo país ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

Sorteio da Quina

A Quina também não teve ganhadores nesta quinta-feira, mas pagou R$ 10.812,48 para quarenta e oito apostadores que acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas.

O terno foi acertado por 4,8 mil apostas e cada uma delas levou R$ 162,59.

Os números sorteados para a Quina foram:

17, 35, 41, 71, 76

Lotomania paga hoje R$ 5,3 milhão

Outra loteria que vem de uma série de acúmulos é a Lotomania, que nesta sexta-feira promete pagar R$ 5,3 milhão para quem acertar as 20 dezenas sorteadas.

O último sorteio da Lotomania foi na terça-feira, quando apenas 5 apostadores acertaram 19 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 62.179,11.

No sorteio de terça, também foram premiados 73 apostas com 18 números e cada uma delas levou R$ 2.661,78.

A aposta simples da Lotomania, com 20 dezenas, custa R$ 2,50.

Regras da Lotomania

Reprodução

A Lotomania é fácil de jogar e de ganhar: basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Super Sete desta sexta-feira

Quem acertar as sete dezenas que serão sorteadas a partir das 15h pela Caixa Econômica Federal para a Super Sete vai ganhar um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Assim como as demais loterias, a Super Sete também vem de uma série de sorteios acumulados nas últimas semanas.

Os números que foram sorteados na quarta-feira foram:

8, 1, 5, 8, 8, 6, 8