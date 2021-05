Jogadores Arboleda e David Neres são pegos em festa clandestina

Uma ação da Polícia Civil para encerrar uma festa clandestina na zona leste de São Paulo flagrou os jogadores de futebol Robert Arboleda, do São Paulo, e David Neres, do Ajax da Holanda em um beco na Vila Regente Feijó, às 2h, com 124 pessoas, a maioria sem máscara.

Na fase de transição do Plano São Paulo, casas de shows e eventos não podem funcionar após 21h e aglomerações são proibidas. As festas clandestinas podem gerar multas para os organizadores de até R$ 290 mil.

Participou da operação o deputado Federal Alexandre Frota (PSDB-SP), coordenador da Força Tarefa no Combate a Festas Clandestinas, que disse que já sabia da festa e da presença dos jogadores pelas conversas em grupos de Whatsapp, que também estão sendo monitoradas pela polícia. “Deveriam dar o exemplo”, disse.

A festa foi encerrada e os jogadores, assim como representantes da casa onde estava sendo realizada a festa, foram encaminhados à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública e liberados em seguida. Os demais participantes da festa foram liberados.

Nenhum dos dois quis falar com a imprensa.