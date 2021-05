Loucura: prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 100 milhões

A sorte resolveu tomar sol em algum outro país tropical, já que faz pelo menos seis sorteios consecutivos da Mega-Sena que ela não dá as cara por aqui! E mais uma vez, o prêmio da Mega-Sena sobe e atinge agora os R$ 100 milhões, o maior prêmio pago em loterias em 2021.

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas e enchido o bolso com mais dinheiro que poderia gastar em uma vida, o sorteio foi muito concorrido e o número de pessoas que quase se tornaram multimilionárias no sorteio desta quarta-feira foi grande. Cento e quarenta e quatro pessoas fizeram a quina, ou seja, ‘acertaram a bola na trave’, e vão receber um prêmio individual de R$ 42.488,96.

O número de apostadores que acertou a quadra também foi muito grande, 8.909 apostas, e cada uma delas ganhou R$ 981,09

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (dia 29). Se a amiga sorte resolver aparecer, o apostador que acertar as seis dezenas mágicas vai levar para casa dinheiro suficiente para não se preocupar mais nesta vida.

As apostas devem ser feitas até 19h, pelas casas lotéricas ou pelo Canal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Neste último, o apostador deve ter mais de 18 anos para jogar.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Super Sete também acumula

Na Super Sete, o prêmio também acumulou no sorteio desta quarta-feira e deve pagar na próxima sexta-feira R$ 1,5 milhão para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Os números sorteados para a Super Sete foram:

8, 1, 5, 8, 8, 6, 8

No sorteio de quarta, somente um apostador acertou seis números e ganhou um prêmio de R$ 30.682,46. Outros trinta e sete apostadores fizeram a quina e levaram para casa prêmios individuais de R$ 1.184,65.