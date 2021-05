Covid-19: Vacina para profissionais de saúde acima de 18 anos é antecipada para sexta-feira

Foi antecipado para esta sexta-feira (28) o início da vacinação contra covid-19 para profissionais da saúde acima de 18 anos na cidade de São Paulo.

Estudantes do último ano do curso profissional em fase de estágio também poderão ser imunizados a partir desta sexta-feira.

Esses profissionais deverão apresentar documento do conselho ou comprovante de profissão (certificado ou diploma) e um comprovante de residência da cidade de São Paulo.

COMORBIDADE

Começa também nesta sexta-feira a vacinação das pessoas de 40 a 44 anos com comorbidades e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). O vacinação do novo grupo foi anunciada hoje.

Nesta fase serão são priorizados médicos, enfermeiros/técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS-CoV2 e análise de amostra de Covid-19, farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares e técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de Educação Física e médicos veterinários.

Quem for tomar a primeira dose será imunizado com as vacinas da Pfizer e da Oxford/Astrazeneca.

Postos de Vacinação SP

Os novos grupos podem procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMA/IBS Integradas ou um dos oito mega postos da Capital.

Veja relação de postos da cidade:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Veja os endereços das UBS



AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços



Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– 17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada



– Postos volantes e drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos volantes

– Dez Mega Postos

Funcionamento: 8h às 17h



1) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva



2) FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40 – Itaquera



3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349



4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 –



5) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibianópolis, 781



6) ALLIANZ PARQUE

Av. Francisco Matarazzo, 1.705



7) CLUBE PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400



8) LIONS CLUB VILA MATILDE

Rua Cel. Luis Gonzaga Azevedo, 11

9) – JARDIM ÂNGELA

Estrada do M’Boi Mirim, 5203 – Edifício Garagem (ao lado do terminal Jd.Ângela)

10) GALERIA PRESTES MAIS

Praça do Patriarca, 2 (passagem subterrânea que conecta a Praça do Patriarca ao Vale do Anhangabaú)

– 21 Mega Drive-Thrus

Horário: das 8h às 17h

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera – CEP: 08295-005

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente – CEP: 03140-020

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, Portão 9, entrada KRF, Interlagos – CEP: 04815-160

4) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2), Barra Funda – CEP: 01156-000

5) CLUBE PAINEIRAS MORUMBI

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

6) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413 – CEP: 04005-040

7) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto de Pinheiros – CEP 05461-010

8) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261, Jardim Luzitania – CEP: 04032-000

9) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva – CEP: 03930-110

10) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana – CEP: 02012-021

11) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400, Jardim América – CEP: 01428-900

12) SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé – CEP: 03342-900

13) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga – CEP: 04263-200

14) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão5, Interlagos – CEP: 04661-200

15) SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima – CEP: 04902-005

16) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista – CEP: 08160-495

17) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel – CEP: 05777-001

18) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro, 04605-000

19) MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta – 02131-080

20) SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5- 05576-100

21) SHOPPING JARDIM SUL

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 – Vila Andrade -05716-070