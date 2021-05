Super Sete: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O prêmio do concurso 96 da Super Sete, desta quarta-feira, é estimado em R$ 1,3 milhão, de acordo com as estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete desta quarta são:

8, 1, 5, 8, 8, 6, 8

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Super Sete foi realizado na segunda-feira, quando ninguém levou o prêmio principal, mas um apostador fez seis pontos e abocanhou um prêmio de R$ 31.911,37.

Setenta e sete outras apostas acertaram apenas 5 dos 7 números sorteados e cada um levou pra casa R$ 592,04.

A Super Sete pagou também prêmios para os apostadores que acertaram somente a quadra. Ao todo foram 916 apostas e cada uma delas foi premiada com R$ 49,76.