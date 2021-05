Startups estão contratando; confira seleção de vagas

Trabalhar em uma startup é o sonho de muitos. Se no passado era comum buscar uma carreira sólida em uma grande empresa e estabilidade financeira, hoje há quem preze por um ambiente criativo acima de qualquer outra condição.

Os jovens, especialmente, são atraídos por ambientes inovadores e menos tradicionais. Levantamento realizado pela Abstartups (Associação Brasileira de Startups) em outubro de 2020 revelou que 70,5% das startups declararam não possuir colaboradores acima de 50 anos em seu time operacional.

Quer fazer parte dessa estatística. Separamos algumas vagas para você. Confira:

Vigilantes do Sono

O Vigilantes do Sono é um programa digital voltado para melhorar a qualidade do sono. Por meio de um aplicativo, ele ajuda as pessoas a dormirem melhor com mudanças de hábitos.

A empresa está contratando engenheiro de software para fazer parte do time de engenharia, sendo desenvolvedor full-stack com as seguintes tecnologias: Node, Graphql, React, React Native, Gatsby, Chatfuel e Hasura.

Para se inscrever na vaga, o candidato pode escrever um e-mail para [email protected] com assunto [Engenharia]. A empresa está localizada em São Paulo.

Carefy

Premiada duas vezes no ranking Top 10 HealthTechs da 100 Open Startups, em 2019 e 2020, e em primeiro lugar no Healthcare Innovation Show de 2017, a Carefy, uma empresa de gestão e monitoramento de internações tem quatro vagas abertas: Estágio em Data Science, Data Science Junior, Desenvolvedor Web Pleno, SDR (Pré-vendedor).

As oportunidaes são para trabalhar em Ribeirão Preto (SP). Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected]. A startup busca profissionais responsáveis, pró-ativos e focados em metas.

Appmax

Appmax, sediada na cidade de Porto Alegre (RS), é uma startup que oferece soluções completas de pagamentos para e-commerces e negócios digitais. No início deste ano, a startup foi selecionada pela segunda vez consecutiva para o Scale-up da Endeavor, programa que acelera algumas das empresas que mais cresceram no Brasil.

A empresa oferece um total de 90 vagas, sendo 30 em home office para desenvolvedores back-end, front-end e full-stack, além de QA; 40 para televendas; e 20 para o setor de marketing.

Mais informações podem ser encontradas no site.

mLearn

A mLearn é uma empresa especializada e apaixonada por educação, tecnologia e inovação, sediada em Belo Horizonte (MG). A startup nasceu com o propósito de evoluir e transformar vidas, unir educação, tecnologia e qualidade de conteúdo para permitir que as pessoas estudem e se qualifiquem por meio de seus dispositivos móveis. Recentemente recebeu o selo GPTW (Great Place to Work).

A startup está com vagas abertas para Executivo de Vendas (3), Analista de Pré-vendas (2) e Analista de Marketing (1). São aceitos candidatos do mundo todo. Ficou interessado em fazer parte desse time? Se inscreva no mLearn jobs.

Houpa!

A fashiontech houpa!, lançada em 2018, é um marketplace que permite às lojas de moda atacadista expor seus produtos de forma on-line e gratuita, vendendo suas coleções para milhares de lojas varejistas em todo o Brasil.

A empresa está oferecendo cerca de sete vagas, sendo todas localizadas em São Paulo. As áreas de atuação dos profissionais a serem contratados são: Analista de atendimento, Analista de Cloud AWS/DevOps, Analista de Dados, Designer Digital, Desenvolvedor Fullstack, Customer Success e Assistente de RH.

Todo o processo de contratação acontece de forma virtual. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Carpediem Homes

A startup Carpediem Homes, sediada em Natal (RN) e considerada a maior administradora de imóveis de temporada do Nordeste, está com cinco vagas abertas, sendo duas presenciais para Performance e Financeiro e três para trabalho remoto como Desenvolvedor Full Stack e City Manager de Salvador e Aracaju.

Os interessados podem se inscrever pelo site.