São Paulo registra 3,22 milhões de casos e 109,2 mil mortes por covid-19

O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (dia 26) 3.226.875 casos e 109.241 mortes covid-19 durante toda a pandemia.

Entre o total de casos, 2.888.041 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 334.549 foram internados e receberam alta hospitalar.

Hoje, há 23.099 pacientes internados no Estado, sendo 10.545 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 12.554 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 80,9% e na Grande São Paulo é de 77,7%.

Fase de Transição continua

A Fase de Transição do Plano São Paulo foi prorrogada mais uma vez. Programada para terminar na próxima segunda-feira (dia 31), agora o governo do Estado prevê o fim da etapa no dia 14 de junho.

Dessa forma, lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes ainda só terão permissão para funcionar até 21h. A capacidade máxima seguirá em 40%.

Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

O toque de recolher continua nas 645 cidades do Estado, das 21h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias.