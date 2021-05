São Paulo prorroga Fase de Transição por mais duas semanas

A Fase de Transição do Plano São Paulo foi prorrogada mais uma vez. Programada para terminar na próxima segunda-feira (dia 31), agora o governo do Estado prevê o fim da etapa no dia 14 de junho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (dia 26), durante coletiva de imprensa do governador João Doria (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes.

Dessa forma, lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes ainda só terão permissão para funcionar até 21h. A capacidade máxima seguirá em 40%.

Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

O toque de recolher continua nas 645 cidades do Estado, das 21h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias.

A Fase de Transição permanecerá em vigor até o dia 13 de junho. Pelo novo cronograma, a ampliação de horário (até as 22h) e de capacidade (60%) deve ser liberada a partir de 14 de junho.

Segundo Doria, o momento da pandemia em São Paulo é de “cautela”, por isso a saída da fase de transição foi adiada por duas semanas.

O diretor do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, explicou que a elevação dos casos de covid-19 fez o comitê revisar o plano original.

A taxa de ocupação de UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) por pacientes graves com covid-19 está em 80,6% no Estado e em 77,6% na Grande São Paulo.

Variante indiana

Na manhã de hoje, foi confirmado um caso da variante indiana da doença, chamada de B.1.617. O morador de Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro) voltou da Índia no sábado (dia 22) e partiu para o Rio de Janeiro logo em seguida.