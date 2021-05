Mega-Sena: quem ganhar hoje leva para casa R$ 80 milhões

Atenção, apostadores de plantão, acaba às 19h o prazo para apostar no sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira (26), cujo prêmio vai fazer um novo milionário no país. A Caixa vai pagar a bagatela de R$ 80 milhões a quem desafiar a sorte e acertar as seis dezenas mágicas, o maior prêmio deste ano.

É tanto dinheiro junto que se o apostador que ganhar resolver aplicar tudo na poupança, que está longe de ser o melhor investimento do mercado, vai levar para casa R$ 127 mil por mês de rendimento.

O concurso 2.375 será sorteado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do país ou pela Internet, pelo canal eletrônico Loterias Caixa. O volante com seis números custa R$ 4,50

No último sorteio da Mega, no sábado, nenhum apostador levou o prêmio principal, mas 125 apostas acertaram a quina (cinco números) e cada uma delas ganhou R$ 35.344,96.

O sorteio pagou também R$ 771,87 para 8.177 pessoas que acertaram apenas 4 números.

Os números sorteados no sábado foram 12, 13, 25, 37, 39, 41.

Super Sete

Quarta-feira é dia também da Super Sete, cujo prêmio acumulado vai pagar ao apostador que acertar as sete dezenas um prêmio de R$ 1,3 milhão.

Na segunda-feira, ninguém levou o prêmio principal, mas 1 apostador acertou seis dezenas e ganhou R$ 31.911,37.

Setenta e sete apostas também foram premiadas. Elas acertaram 5 números e cada uma ganhou R$ 592,04.

Os números sorteados na segunda-feira foram 1, 6, 6, 2, 5, 1, 7.