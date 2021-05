Lotofácil: apostadores de SP, Santa Catarina e Piauí dividem prêmio

Três apostas feitas nas cidades de Ribeirão Pires, em São Paulo, Navegantes, em Santa Catarina e Teresina, no Piauí, dividiram o prêmio sorteado nesta terça-feira pela Lotofácil. Cada um levou para casa R$ 436.622,74.

Duzentos e sessenta e cinco apostas acertaram 14 pontos no concurso 2239 e cada uma delas recebeu um prêmio individual de R$ 1.480,59.

Foram premiadas ainda 8.955 apostas com apenas 13 acertos e cada uma ganhou R$ 25.

Para ver os números sorteados nesta terça-feira, clique aqui.

Para o sorteio do concurso 2240, desta quarta-feira, a Lotofácil tem um prêmio estimado de R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena: quem ganhar hoje leva para casa R$ 80 milhões

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Metro

Acumulado, prêmio da Quina salta para R$ 3,3 milhões

Novamente a Quina acumulou nesta terça-feira e prêmio para o concurso 5574, desta quarta-feira, está estimado em R$ 3,3 milhões, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

No sorteio desta terça-feira, cinqüenta e nove apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 7.825,11.

O terno foi pago para 4.270 pessoas, que levaram para casa, cada um R$ 162,58.

Os números sorteados nesta terça-feira foram 14, 34, 38, 46, 59.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra momento em que jogador de futebol fica pendurado de 11º andar de hotel

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: homem tenta empurrar mulheres nos trilhos da Estação Sé

Metro World News

Super Sete paga R$ 1,3 milhão

O prêmio da Super Sete para o sorteio desta quarta-feira está estimado em R4 1,3 milhão, de acordo com dados da Caixa.

O último sorteio da Super Sete foi realizado na segunda-feira, quando ninguém levou o prêmio principal, mas um apostador fez seis pontos e abocanhou um prêmio de R$ 31.911,37.

Setenta e sete outras apostas acertaram apenas 5 dos 7 números sorteados e cada um levou pra casa R$ 592,04.

A Super Sete pagou também prêmios para os apostadores que acertaram somente a quadra. Ao todo foram 916 apostas e cada uma delas foi premiada com R$ 49,76.

Os números sorteados na segunda-feira foram 1, 6, 6, 2, 5, 1, 7.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A aposta simples, com 7 números, custa R$ 2,50 e pode ser feita até momentos antes de começar o sorteio em qualquer casa lotérica do país.