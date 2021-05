Estação Brás do Metrô distribui autotestes para diagnóstico de HIV

A estação Brás, da Linha 3-Vermelha do Metrô, vai oferecer aos passageiros autotestes para diagnóstico de HIV nesta quinta-feira (dia 27), das 10h às 15h. A iniciativa é da Secretaria Estadual da Saúde.

Os profissionais da saúde distribuirão cerca de 600 kits e orientarão o procedimento, que é simples, para coletar a própria amostra (fluído oral ou sangue).

Leia também:

Dois homens são presos em casa de alto padrão em SP usada para produzir maconha ‘goumert’

São Paulo prorroga Fase de Transição por mais duas semanas

Caso o resultado seja positivo, a recomendação é para que as pessoas se dirijam a uma unidade de saúde para confirmação do resultado.

Os testes para o diagnóstico do HIV podem ser realizados durante o ano todo, no Centro de Referência e Treinamento DST/Aids ou por meio dos serviços do SUS. Os locais podem ser consultados pelo site ou pelo telefone Disque DST/Aids (0800-162550).