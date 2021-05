Dois homens são presos em casa de alto padrão em SP usada para produzir maconha ‘gourmet’

Dois homens que operavam um esquema de produção de maconha “gourmet” em um casa de alto padrão na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, foram presos nesta quarta-feira (dia 26) por agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil.

Policiais da 5ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio) atuavam em uma investigação para identificar um depósito de armas e explosivos de uma organização criminosa quando foram até o imóvel, nas proximidades da avenida Guacy Fernandes Domingues, para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Leia também:

Startups estão contratando; confira seleção de vagas

São Paulo prorroga Fase de Transição por mais duas semanas

Chegando ao local, no entanto, os agentes flagraram outro crime. Encontraram uma sofisticada produção de maconha, com iluminação, ventilação artificial e controle de umidade. A droga, considerada “gourmet” pela qualidade oferecida ao usuário, era entregue ao consumidor final em recipientes acrílicos fechados a vácuo com traça para abrir.

Dois homens, responsáveis por operar todo o esquema que abastecia um seleto grupo de consumidores, foram presos e vão responder por tráfico de drogas. O material foi apreendido para perícia.