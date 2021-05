Covid-19: Vacinação de pessoas com mais de 45 anos começa em agosto

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva, que a vacinação em geral para as faixas acima de 45 anos começa em agosto.

De acordo com o governador João Doria, a partir do dia 2 de agosto começa a imunização de pessoas entre 50 e 54 anos e no dia 17, o grupo entre 45 e 49 anos.

A imunização do público em geral havia sido interrompida para atender com prioridade os grupos portadores de comorbidades.

Nesta sexta-feira, dando continuidade à vacinação contra covid-19 começa a ser aplicada na população entre 40 a 44 anos com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes.

Aeroviários e portuários

Ainda nesta sexta-feira, o estado de São Paulo começa a vacinar os aeroviários que trabalham nos aeroportos de Cumbica, Viracopos e Congonhas.

Os trabalhadores do porto de Santos inicial a imunização na próxima terça-feira, dia 1 de junho. Os dois grupos representam 40 mil trabalhadores.

Vacine Já

Até esta quarta-feira, o estado aplicou 16.365.238 de doses do imunizante contra covid-19, com 10.859.480 pessoas com a primeira dose e 5.515.467 com a segunda.

Ocupação de UTI

De acordo com relatório da Secretaria de Saúde, o estado de São Paulo tem 80,6% dos leitos de UTI ocupados. Na Grande São Paulo, a ocupação dos leitos atinge 77,6% dos leitos.

São 10.545 internados nas unidades de UTI e 12.554 em enfermarias.