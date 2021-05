Unicamp abre prazo para solicitar isenção na taxa do vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estará recebendo até o dia 15 de junho os pedidos de isenção na taxa de inscrição do vestibular, que neste ano é de R$ 180.

Para ganhar a isenção, o candidato deve cumprir alguns pré-requisitos, de acordo com a entidade, que são divididos em três modalidades:

1 – Baixa renda: Comprovar renda de até um salário mínimo e meio bruto mensal por morador da residência

2 – Funcionários da Unicamp/Funcamp

3 – Candidatos dos cursos noturnos de licenciatura (ciências biológicas, física, letras, licenciatura integrada química/física, matemática e pedagogia) ou tecnologia (análise e desenvolvimento de sistemas, e em saneamento ambiental)

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil teve um ganhador de São Paulo

Marginal Pinheiros tem pista expressa interditada por 60 dias

Também podem solicitar a isenção na inscrição os estudantes que se inscreveram na modalidade que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a seleção.

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares) vai oferecer neste ano 6.680 isenções para candidatos de baixa renda. Nas demais, o número é limitado. Para solicitar, clique aqui.

O resultado será anunciado no dia 30 de julho. As inscrições para o vestibular começam no dia 2 de agosto.