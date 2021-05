São Paulo registra madrugada mais fria do ano

A cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira a madrugada mais fria do ano, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Contingência (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na maioria das estações meteorológicas do CGE, a temperatura média chegou a cair até 9ºC, com sensação térmica ainda inferior. Em alguns casos isolados, como em Engenheiro Marsilac, em Parelheiros, foi registrado temperatura absoluta de 2,6ºC.

No decorrer do dia, o sol faz a temperatura subir, mas os termômetros não devem ultrapassar os 22ºC no período da tarde. Não há previsão de chuva para esta terça-feira.

Para essa quarta-feira, a previsão é de temperaturas um pouco maiores durante a madrugada, com mínima de 12ºC, mas a máxima fica na casa dos 20ºC e pode chover no decorrer do dia.

A massa de ar polar que trouxe mais frio para a capital deve enfraquecer nos próximos dias e as temperaturas médias devem subir até o final de semana.

Em Curitiba, geou durante a noite

A cidade de Curitiba, famosa por suas temperaturas congelantes, registrou geada na madrugada desta terça-feira, com temperaturas abaixo de 5ºC.

Curitiba hoje às 7:30. pic.twitter.com/RLUORW31Ye — Ramon Vargas (@Ramonlvargas) May 25, 2021

Em alguns bairros da cidade, os termômetros chegaram a marcar 4,2ºC, deixando uma fina camada branca recobrindo carros e a vegetação. As cidades da região metropolitana também registraram temperaturas baixas.

Em Urupema (SC), temperatura ficou abaixo de zero

O frio também pegou de jeito as cidades da serra catarinense, com termômetros marcando temperaturas abaixo de zero e deixando a paisagem coberta de gelo.

Temperatura chegou a -5,1ºC em Urupema, na Serra Catarinense. Dados da Epagri/Ciram. #bomdiasc @douglas_marcio



Fotos: Marleno Muniz pic.twitter.com/dIbTk9hfJK — Raphael Faraco (@raphaelfaraco) May 25, 2021

Na cidade de Urupema, foi registrado -5º C por volta das 7h. Em Bom Jardim, o frio também castigou e a temperatura chegou a cai até -4,34 C. A tradicional São Joaquim registrou -2,3ºC.