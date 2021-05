Que tal trabalhar no Canadá? Organização anuncia vagas de emprego

A organização Montréal Internacional vai realizar um evento de recrutamento virtual para preencher vagas voltadas à tecnologia em empresas em Montreal, no Canadá.

Para participar do processo é preciso ter pelo menos três anos de experiência em TI (Tecnologia da Informação), além de falar francês ou ser bilíngue em francês e inglês.

As inscrições para o recrutamento podem ser realizadas no site do Talent Montréal neste link. É possível enviar a candidatura até o dia 13 de junho. Este vídeo (em francês) explica como criar seu perfil para concorrer a uma vaga.

Os recrutadores analisarão as candidaturas e enviarão convites aos selecionados para uma reunião virtual entre 31 de maio e 13 de junho.

As entrevistas serão agendadas para 14 a 23 de junho. Elas serão realizadas em francês e, possivelmente, em inglês.

Será realizado uma sessão online em português no dia 25 de maio, às 18h, para tirar dúvidas sobre imigração. Os interessados podem se inscrever neste link.

Intercâmbio na pandemia

Bruce Bennett/Getty Images

Talvez a área de TI não seja sua praia. Ou viver no Canadá não te interesse, mas você busque uma experiência no exterior, seja para trabalhar ou mesmo para estudar. A pandemia do novo coronavírus adiou o sonho do intercâmbio para muitos, mas o momento é propício para se preparar melhor para o desafio.

Segundo especialistas, quanto mais dedicada a pesquisa sobre os destinos e cursos disponíveis, maior será a satisfação durante o programa.

Ganhou-se também mais tempo para se planejar financeiramente. Hoje, muito influenciados por facilidades como o pagamento parcelado, pelo momento do País e pela impossibilidade do embarque imediato, as pessoas têm fechado programas para viajar em 2022 e 2023.

Esta é ainda uma oportunidade para aprimorar o inglês e outras línguas. Há diversas opções de estudo no modelo remoto. Aproveite!

No Brasil ou fora, atualize sempre seu currículo

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção, seja para conquistar vagas nacionais ou internacionais.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.