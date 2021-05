Lotofácil teve um ganhador de São Paulo

Dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta segunda-feira, avaliado em R$ 1,5 milhão, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Um dos ganhadores é de São Paulo, o outro fez a aposta pelo Canal Eletrônico, por isso não é possível identificar a origem da aposta. Cada um deles foi premiado com R$ 679.146,80.

Na faixa dos 14 acertos, 258 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 1.576,98. A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.375 acertadores dos 13 pontos.

Para ver os números sorteados nesta segunda-feira, clique aqui.

Nesta terça-feira (25), a Lotofácil volta a sortear um prêmio de R$ 1,5 milhão, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Prêmio da Quina continua sem ganhadores

A Quina voltou a acumular no sorteio desta segunda-feira, e deve pagar no sorteio desta terça (25) ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio de R$ 2,4 milhões.

No sorteio de segunda, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, sessenta e sete pessoas fizeram a quadra e cada uma delas levou R$ 6.302,27.

Cinco mil e cinco apostas fizeram três pontos no sorteio e cada uma ganhou R$ 126,86.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda foram:

12, 14, 35, 39, 56

Regras da Quina

André Porto/Metro

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Lotomania paga R$ 4,3 milhões

A Lotomania é outra loteria que também está com seu prêmio acumulado, já que ninguém acertou as 20 dezenas do sorteio da última sexta-feira.

O prêmio para quem acertar a Lotomania nesta terça-feira (25) é de R$ 4,3 milhões, de acordo com dados da Caixa.

No sorteio de sexta-feira, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 7 apostadores acertaram 19 dos 20 números sorteados e cada um deles levou um prêmio de R$ 43.007,76.

Hoje tem também sorteio da Dupla Sena

Assim como a Lotofácil e a Quina, a Dupla Sena também está com seu prêmio principal acumulado e deve pagar nesta terça-feira para quem acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou no segundo sorteio um prêmio de R$ 3 milhões.

O último sorteio da Dupla Sena foi no sábado, e ninguém levou o prêmio principal em nenhuma das duas faixas, mas 19 apostas fizeram a quina no primeiro sorteio e 11 no segundo. Elas ganharam, respectivamente, R$ 2.984,62 e R$ 4.639,72.