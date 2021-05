Licenciamento 2021: prazo para carros placa 3 acaba na segunda-feira

Proprietários de carros com placa final 3, de São Paulo, tem até a próxima segunda-feira (31) para quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório de 2021.

No dia 1º de junho, terça-feira, começa o prazo para donos de carro com placa final 4 efetuarem o pagamento.

A taxa para licenciamento tem duas faixas diferenciadas de valor. Carros zero km pagam 131,80 e usados, R$ 98,91.

O pagamento deve ser realizado nas agências bancárias credenciadas apenas usando o número do Renavam, usando os terminais de autoatendimento ou pelo Internet Banking.

O licenciamento só pode ser quitado se o automóvel não tiver multas pendentes e estiver com o IPVA em dia.

Ao contrário dos últimos anos, o documento de quitação de licenciamento (CRLV) não será mais encaminhado para a residência do proprietário. Depois do terceiro dia de pagamento, o dono do carro pode fazer o download do documento e imprimi-lo em papel sulfite ou baixá-lo em seu celular.

O download pode ser feito diretamente nos sites do Poupatempo, Detran.SP ou Denatram.

Motoristas que forem flagrados com carro sem licenciamento podem ter o carro apreendido. Além disse, receberão multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

