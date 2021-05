Empresa é condenada após fazer ‘paredão’ para demitir funcionária; entenda como tudo aconteceu

Uma empresa de Turismo do Ceará foi condenada a pagar a soma de R$ 14 mil como indenização para uma consultora de vendas que foi demitida após a realização de uma espécie de “paredão” entre funcionários. A decisão foi anunciada recentemente pela Justiça do Trabalho do estado.

Aos que desconhecem, o “paredão” é uma dinâmica de votação entre os participantes do reality show Big Brother Brasil.

Sobre o caso no Ceará

De acordo com informações compartilhadas, a ex-funcionária afirmou em sua ação trabalhista que foi contratado em julho de 2019 pelas empresas Somos Case Gestão de Timeshare e Multipropriedade e MVC Férias e Empreendimentos Turísticos e Hotelaria, porém demitida cerca de 1 mês depois, sem receber as verbas trabalhistas que seriam de seu direito.

Votação para a demissão

À Justiça, a ex-colaboradora relatou que os empregados tinham limitadas as idas ao banheiro e horários de alimentação, além de serem constrangidos constantemente.

Em relação ao evento do “paredão”, a mulher relatou que os funcionários foram coagidos a votarem entre si e dizer o motivo pelo qual o outro companheiro de trabalho deveria ser demitido.

Na condenação, que foi decidida pelo juiz Ney Fraga Filho, da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza, foi registrado o seguinte:

“Depois de atender entre 5 e 6 clientes, o gestor reuniu todos [os funcionários] e os levou para uma antessala, alegando que eles não haviam efetuado nenhuma venda e que eles só estavam preocupados em comer; informou que naquele exato momento ia fazer um ‘Big Brother’ e mandou escolher um vendedor e um fechador para votar para sair da equipe; que naquele momento o depoente ficou constrangido e se recusou a votar”. Essa parte se refere à uma testemunha, que também foi demitida na ocasião por se recusar a votar no “paredão”.

O que dizem as empresas?

A Somos Case Gestão de Timeshare e Multipropriedade Ltda negou qualquer tipo de vínculo empregatício e a prestação de serviços. Já a MVC Férias e Empreendimentos Turísticos e Hotelaria, afirmou que a empregadora da ex-funcionária era a primeira empresa.

Por fim, agora, o processo, que além de danos morais, tem condenações para anotação da carteira de trabalho, o pagamento de aviso-prévio, 13º salário, entre outros, se encontra em fase recursal, em que as organizações podem solicitar a contestação do juiz. (Com G1).

