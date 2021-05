Super Sete acumula mais uma vez nesta segunda-feira

Em mais um sorteio consecutivo, a Super Sete não teve ganhadores e o prêmio volta a acumular para o próximo sorteio, na quarta-feira, em R$ 1,3 milhão.

Os números sorteados para a Super Sete são:

1, 6, 6, 2, 5, 1, 7

Nesta segunda, ninguém acertou as sete dezenas sorteadas pela Caixa, mas um apostador acertou seus números. Não levou o prêmio principal, mas ganhou um bom dinheirinho para começar a semana, R$ 31.911,37.

Outros setenta e sete apostadores acertaram cinco números e ganharam prêmios individuais de R$ 592,04.

O próximo sorteio da Super Sete será realizado na quarta-feira, dia 26, às 15h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A aposta simples na Super Sete, com sete dezenas, custa R$ 2,50.