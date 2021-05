Semana começa com sorteio da Lotofácil, Quina e Super Sete

A semana começa com sorteio das principais loterias da Caixa Econômica Federal, a Lotofácil, a Quina e a Super Sete.

A Lotofácil teve dois ganhadores no sorteio de sábado e começa a semana com seu prêmio básico, estimado em R$ 1,5 milhão

As apostas na Lotofácil, cujo bilhete simples, com 15 números, custa R$ 2,50, podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país.

No sorteio de sábado, um apostador de Palhoça, em Santa Catarina, e um de Pequizeiro, em Tocantins, levaram o prêmio principal, ou seja, R$ 430.434.76 cada um.

Além deles, mais 314 apostas que acertaram 14 dezenas foram premiadas, com R$ 821,22 cada uma.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Quina tem prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão

Sem vencedores no sorteio do último sábado, a Quina sorteia nesta segunda-feira (24) um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

No sorteio de sábado, ninguém conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas, mas 60 apostadores fizeram a quadra e cada um deles levou R$ 6.417,87.

Mais 3.419 apostas que acertaram apenas o terno também foram premiadas, com R$ 169,36 cada uma.

Os números sorteados no sábado para a Quina foram 29, 63, 69, 75, 78.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Super Sete está acumulada em R$ 1,2 milhão

Outra loteria cujo prêmio acumulou no sorteio de sábado foi a Super Sete, que para esta segunda-feira vai pagar R$ 1,2 milhão para quem acertar as sete dezenas que serão sorteadas a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados no último sabão pela Super Sete foram 1, 9, 7, 6, 0, 1, 0.

Não foi só no prêmio principal que não houve acertadores; ninguém também acertou a faixa dos 6 números. Sessenta apostadores fizeram 5 números, e ganharam prêmios individuais de R$ 753,02.

Mega-Sena vai pagar R$ 80 milhões na quarta-feira

Quem acertar as seis dezenas mágicas que serão sorteadas na próxima quarta-feira para a Mega-Sena vai levar para casa um prêmio multimilionário de R$ 80 milhões.

No sábado, mais uma vez, ninguém levou a bolada da Mega.

Os números sorteados foram 12, 13, 25, 37, 39, 41.

Alguns apostadores chegaram bem perto de encostar o burro para o resto da vida. Eles acertaram 5 dos 6 números sorteados e ganharam R$ 51.363,16. Foram 72 apostas.