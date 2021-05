São Paulo amanhece com sol e temperatura baixa

O paulistano acordou nesta segunda-feira com sol brilhando e temperatura na casa dos 12ºC, após um final de semana nublado e com períodos de chuva

A previsão da Climatempo para esta segunda é que os termômetros cheguem a 22ºC até o final da tarde, sem previsão de chuva.

Após a passagem da frente fria, que trouxe umidade e chuva para a região sudeste, o tempo em São Paulo volta a ser influenciado pelo ar seco de origem polar, que deve derrubar as temperaturas durante a semana.

Para a madrugada desta terça-feira, essa influencia do ar polar já deve ser sentida, com previsão de temperatura abaixo dos 10ºC na capital e na Grande São Paulo.

De acordo com previsão da Climatempo, esta terça-feira pode ter a madrugada mais fria do ano, com 9ºC.