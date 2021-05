Itaú tem cerca de 500 vagas abertas; confira

O banco Itaú está com 499 vagas de emprego abertas em todo o país. Os cargos são para atuar nas agências, tecnologia, atendimento ao cliente e negócios.

As oportunidades são para os mais diferentes níveis – jovem aprendiz, estagiário, assistente, júnior, sênior, gerente, além de vagas para pessoas com deficiência.

Confira algumas das vagas:

Analista Sênior de Change Management | Mudanças organizacionais;

Assessor de Escritório de Investimentos;

Especialista em Renda Variável;

Especialista de Escritório de Investimentos;

Consultor de Seguros;

Engenharia de Software – BackEnd;

Engenharia de Software l Mobile;

Jovem Aprendiz;

Analista de Planejamento Junior | Modelos de Incentivos ;

Consultor de Seguros Personnalité – Digital;

Engenharia Tecnologia da Informação;

Consultor de Seguros Digital;

Líder de Escritório de Investimentos;

Assessor de Escritório de Investimentos;

Especialista de Escritório de Investimentos;

Gerente de Relacionamento Digital;

Gerente de Relacionamento Uniclass;

Especialista em Renda Variável;

Especialista de Câmbio e Trade Finance;

Gerente de Negócios Empresas;

Especialista de Câmbio e Trade Finance;

Cientista de Dados;

Estágio Corporativo;

Executivo de Vendas;

Analista de Inteligência de Mercado Sênior;

UX/UI Pleno;

Consultor de Seguros Volante;

Consultor Comercial Corretora de seguros;

Gerente de Conquista – Hunter de Empresas;

Analista Jurídico;

Analista de Pessoas;

Analista de Auditoria;

Analista de Marketing;

Analista de Riscos e Finanças;

Analista de Políticas de Cobrança Sênio;

Analista de Gestão de Portfólio de Cartões;

Analista de Gestão de Portfólio de Cartões Sênior;

Team Lead;

Especialista Escritório de Investimentos;

Analista de Tecnologia (TI);

Mulheres na Tecnologia – Engenharia de Software;

Engenharia de software Backend.

Entre os benefícios oferecidos estão:

Vale-Transporte;

Vale-Refeição;

Vale-Alimentação;

Seguro de Vida;

Previdência Privada;

Desconto em Produtos;

Assistência Odontológica;

Assistência Médica;

13ª salário;

Horário flexível;

Curso de Línguas;

Bolsa de estudos;

Bicicletário;

Academia e Práticas Esportivas.

As inscrições são feitas no site da 99Jobs.

Banco Pan também tem vagas

O Banco Pan também conta com vagas disponíveis. Ao todo são 12 cargos abertos.

As cargos são os seguintes:

Consultor Comercial;

Operador de Financiamento Veículos;

Programa de Estágio de Tecnologia 2021;

Consultor Comercial;

Operador de Financiamento Veículos;

Operador de Veículos.

Confira os benefícios para os contratados:

Plano Médico

Plano Odontológico;

Auxílio Academia;

Auxílio Creche;

Auxílio Desenvolvimento;

Desconto em Produtos;

Ginástica Laboral;

Participação nos Lucros e Resultados;

Vale-Alimentação;

Programa de Remuneração Variável;

Programa de Treinamentos;

Seguro de Vida.

Se interessou por alguma das vagas? Acesse o site de inscrição e cadastrar currículo atualizado.

E por falar em currículo…

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá te diferenciar dos demais candidatos.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.