Oficinas Culturais de São Paulo reabrem para o público

As Oficinas Culturais Oswald de Andrade, Maestro Juan Serrano e Alfredo Volpi, em São Paulo, reabrem para o público com capacidade e horário reduzidos.

Desde o dia 19 de maio, a Oficina Cultural Oswald de Andrade funciona das 12h às 16h, de segunda a sexta-feira, com controle de número de pessoas. Em cartaz na unidade, desde 21 de maio, está a Exposição Fotográfica: Cozinha de Imigrantes, que pode ser visitada mediante agendamento pelo WhatsApp (11) 94343-9338.

Para os inscritos anteriormente, o Ateliê Aberto de Gravura será retomado às segundas-feiras, de 7 a 28 de junho, das 13h30 às 16h30. Interessados em participar podem se inscrever na lista de espera. É preciso enviar a solicitação para o WhatsApp da unidade.

As Oficinas Alfredo Volpi e Maestro Juan Serrano reabrem a partir do dia 26 de maio. Com funcionamento de quarta a sexta-feira, a unidade Alfredo Volpi funcionará das 11h às 15h, enquanto a unidade Maestro Juan Serrano fica aberta das 12h às 16h.

Em cartaz de 1 a 30 de junho na unidade Alfredo Volpi, quem quiser conhecer a exposição O Rio Que Nos Une deverá agendar a visita pelo WhatsApp (11) 2056-5028 ou 2205-5180.

Na Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, as visitações também são feitas mediante agendamento pelo Whatsapp (11) 3971-3640. As lives realizadas na unidade serão retomadas para prosseguir com a programação on-line.

Medidas de proteção

Na entrada das oficinas será oferecido álcool em gel para higienização das mãos e será medida a temperatura corporal por termômetro digital. Não será permitida a entrada de pessoas que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,5ºC. Funcionários também passarão por essa triagem diariamente.

Recipientes com álcool em gel 70% ficarão disponíveis nas áreas de circulação. Orientações sobre os cuidados durante o percurso constarão nos cartazes afixados nos ambientes. Os percursos, sempre unidirecionais, serão orientados por sinalização, com indicação da distância de 1,5 m entre as pessoas e fluxos separados de entrada e saída.

Para mais informações sobre as atividades presenciais e novas medidas de atendimento nas unidades, acesse o site.