Prefeitura de São Paulo sugere plano de ação contra variante indiana

A Prefeitura de São Paulo participou neste sábado (dia 22) de reunião on-line com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para apresentar um plano de ação para prevenção de controle da entrada da variante indiana da covid-19 na cidade.

Participaram do encontro o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, o secretário-adjunto da pasta, Luiz Carlos Zamarco, a equipe técnica da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da capital, o secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano, representantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), além do prefeito do município de Guarulhos, Gustavo Henric Costa.

A estratégia sugerida pela Capital é atuar no trânsito de pessoas provenientes do Maranhão, nos aeroportos, rodoviárias e rodovias, em conjunto com o Ministério da Saúde e com a Anvisa.

A Secretaria Municipal da Saúde mostrou uma proposta de parceria com a Polícia Rodoviária Federal para triagem por parte das equipes de saúde na busca de sintomáticos, com medida de temperatura, no Terminal Rodoviário do Tietê e nas rodovias federais Fernão Dias e Presidente Dutra.

Os passageiros sintomáticos em todos os terminais serão detectados e levados para unidades de urgência da região, onde será feita a testagem com RT-PCR. Em caso positivo do exame, os mesmos serão isolados por dez dias, a partir do início dos sintomas.

Caso a pessoa seja comunicante da infectada, também será isolada e monitorada por 14 dias a partir do último contato.

Os assintomáticos serão orientados e receberão um check-list para detecção dos sintomas e formas de prevenção.

Nos aeroportos, haverá emissão de alertas sonoros e visuais sobre sintomas, forma de prevenção e contenção da doença. Nas rodovias serão realizadas ações educativas.

Até o momento, não há qualquer evidência da circulação das cepas indianas no município de São Paulo.