Mega-Sena sorteio hoje prêmio estimado em R$ 48 milhões

A Caixa Econômica Federal vai sortear na noite deste sábado (dia 22) o concurso 2374 da Mega-Sena, cujo prêmio principal está estimado em R$ 48 milhões.

Para levar a bolada para casa, o apostador precisa acertar as seis dezenas. O sorteio acontece a partir das 20h e é acompanhado ao vivo pelo Metro World News.

Na última quarta-feira (dia 19), ninguém acertou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Na ocasião, porém, 72 apostas marcaram a quina (cinco pontos) e receberam R$ 51.363,16 cada.

Outras 5.432 fizeram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 972,58.

As dezenas sorteadas na última quarta-feira foram: 23 – 24 – 26 – 44 – 49 – 60.

Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Na loteria com os maiores prêmios do País, o apostador escolhe de seis a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar cinco ou quatro números.

Veja os preços das apostas:

Seis número – R$ 4,50

Sete – R$ 31,50

Oito – R$ 126

Nove – R$ 378

Dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, é oferecida a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.