Lotofácil de sexta-feira sai para um felizardo; saiba de onde é a aposta

Um único apostador levou o prêmio principal da Lotofácil da última sexta-feira (dia 21). O felizardo é de Diadema, na Grande São Paulo. Ele ganhou R$ R$ 1.302.088,30.

O concurso 2236 foi bastante concorrido. Ao todo, 364 apostas “bateram na trave”, acertando 14 pontos. Cada um deles levou R$ 1.071,50 para casa.

Outras 10.871 pessoas ganharam R$ 25 por terem acertado 13 pontos.

Quina

Depois de uma série de sorteios acumulados, a Quina, concurso 5570, também saiu para um sortudo. Aposta de Ribeirão Preto, em São Paulo, levou sozinha nada menos do que R$ 8.117.285,62.

Outras 228 pessoas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 3.197,06 cada.

Já o terno (três acertos) pagou R$ 86,71 a 12.641 apostadores.

Os números sorteados na Quina de ontem foram: 05 – 11 – 17 – 27 – 53.

Lotomania

Sexta-feira também foi dia de Lotomania. Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 2180 e o prêmio acumulado em R$ 4,3 milhões para a próxima terça-feira (dia 25).

No entanto, sete pessoas acertaram 19 pontos e receberam prêmios individuais no valor de R$ 43.007,76.

Quem fez 18 pontos também ganhou. Foi o caso de 127 jogadores, que ficaram R$ 1.481,57 mais ricos.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Neste sábado (dia 22) é dia de Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla Sena.