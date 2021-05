Domingo com cara de preguiça: veja a previsão do tempo para São Paulo

A cidade de São Paulo deve vivenciar um domingo com cara de preguiça. Amanhã (dia 23), as temperaturas não devem subir e pode chover a qualquer hora do dia, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Há 67% de chances de precipitações – em torno de 10 mm.

Os termômetros variam entre 17ºC e 23ºC. O pico acontece entre 14h e 16h.

A umidade do ar vai de 42% a 80%.

Ainda segundo a previsão, o sol nasce às 6h37 e se põe às 17h29.