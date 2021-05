Vídeo emocionante mostra paciente de covid-19 acordando após intubação

Um vídeo emocionante que mostra uma paciente de covid-19 acordando após 17 dias intubada viralizou.

Identificada apenas como dona Prudente, a mulher voltou a abrir os olhos e foi recebida com cartazes que informavam a retirada do tubo e a melhora de seu quadro de saúde.

O caso aconteceu no Hospital São Lucas, em Extrema (MG). Ainda intubada e no leito, a paciente acordou ao lado de três mulheres da equipe médica do hospital. Uma delas segurava os cartazes enquanto outra lia os dizeres. No vídeo, é possível notar que a terceira não conteve a emoção.

“Dona Prudencia, agora não 11h do dia 17 de maio de 2021. A senhora está internada no Hospital São Lucas de Extrema. Na vida temos lutas e a luta pela vida é a maior delas. Parabéns!!! Você está vencendo essa luta”, dizia o texto.

Assista: