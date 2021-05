São Paulo poderá ter barreiras sanitárias para conter a disseminação da variante indiana do coronavírus

A cidade de São Paulo poderá ter barreiras sanitárias para controlar a chegada de passageiros que possam estar contaminados com a variante indiana do coronavírus.

Na última quinta-feira (dia 20), o Estado do Maranhão confirmou o registro dos primeiros casos da variante chamada de B.1.617. Os casos foram identificados em tripulantes que estavam em um navio que saiu da Malásia e passou pela África do Sul.

Segundo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, conversou com o ministro da Saúde sobre esse assunto. A ideia é a atuar na prevenção.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de parcerias com o Instituto Butantan e o Instituto de Medicina Tropical da USP (Universidade de São Paulo), vem monitorando a circulação de novas variantes do coronavírus no município.

Ricardo Nunes, também apontou que, se houver necessidade, novos leitos de UTI poderão ser abertos na Capital.