Metade da capital já tem anticorpos contra a covid-19

Estudo que tem mapeado a prevalência da covid-19 concluiu que metade da população adulta da cidade de São Paulo já possui anticorpos contra o novo coronavírus.

De acordo com o levantamento, feito pelas universidades USP e Unifesp em parceria com o Grupo Fleury e o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), 51,1% das pessoas com mais de 18 anos já têm alguma proteção.

A maioria, 41,6%, desenvolveu os anticorpos naturalmente, por contato direto, após infecção pelo vírus. O percentual sobe para 51,1% quando somada a população que já recebeu doses da vacina contra a covid-19.

Em números absolutos, segundo o mapeamento, 3,5 milhões de adultos já foram contaminados na capital desde o início da pandemia. O contingente é mais do que três vezes maior do que os dados oficiais da Prefeitura de São Paulo, que apontam para 1,1 milhão de casos confirmados.

O levantamento se baseou em 1.187 amostras de sangue coletadas na capital, em todas as regiões.

Segundo os pesquisadores, mesmo que os resultados apontem que metade da população já estaria com anticorpos contra o novo coronavírus, isso não significa que este grupo já poderia relaxar no cumprimento das medidas sanitárias.

As pessoas que já tiveram a doença e se recuperaram não têm proteção total contra a covid-19, pois podem ocorrer reinfecções. Já os que foram vacinados também podem se contaminar, mas com menor risco de evolução para casos graves.

Proteção coletiva?

Mesmo a chamada imunidade de rebanho ainda está um pouco distante de ser atingida na capital.

“A imunidade de rebanho só seria alcançado com, pelo menos, 70% da população imunizada, seja pela contaminação ou por meio de vacinação. Aí sim, diminuiremos a circulação do vírus. Essa é uma perspectiva que se tem”, disse ontem à Rádio Bandeirantes o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

Pobres, negros e mulheres

Os dados reafirmam como a prevalência da covid-19 está ligada às questões sociais na capital. O acesso aos materiais de higiene, a possibilidade de trabalhar em casa e a constituição das famílias estão refletidas no perfil de quem se contamina ou não.

Segundo o levantamento, 47% dos mais pobres já foram infectados, contra 35,9% dos mais ricos. Entre os que têm até o ensino médio, 48% se contaminaram, o dobro dos que têm ensino superior (24,7%). A prevalência também é maior entre as mulheres: 43,4% delas já tiveram contato com a doença, enquanto que entre os homens o índice é de 39,5%. De todos os negros e pardos, 48,3% se contaminaram. Entre os brancos, a taxa é de 35%. Nos domicílios com mais de 5 pessoas, 48% tiveram a covid-19.