Itapemirim começa a vender passagens aéreas no Brasil

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) iniciou nesta sexta-feira a venda de passagens com promoções especiais a partir de R$ 119,90, incluindo datas como Ano Novo e Carnaval.

A previsão é de que a empresa atenda a 35 destinos do mercado aéreo brasileiro e o vôo inaugural será no dia 29 de junho, entre São Paulo e Brasília.

A compra de passagens já pode ser feita pelo site da empresa, site www.voeita.com.br, ou nas agências de viagens parceiras.

LEIA TAMBÉM:

Hoje tem sorteio da Quina, Lotofácil e Lotomania

Confira vagas de emprego e estágio para fechar bem a semana

Estado de SP começa a vacinar pessoas de 45 a 49 anos com comorbidades

De acordo com o presidente do Grupo Itapemirim, ainda no primeiro semestre de 2022, a empresa deve receber cinco novas aeronaves por mês, até completar a frota completa de 50 aviões.

O grupo Itapemirim trabalha no transporte rodoviário desde 1953 e atualmente atende 2,7 mil cidades, em 19 estados brasileiros uma frota de 350 ônibus.