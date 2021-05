Hoje tem sorteio da Quina, Lotofácil e Lotomania

O sorteio da Quina é o grande destaque desta sexta-feira. Com prêmio acumulado em vários sorteios, a loteria deve pagar para quem acertar as cinco dezenas mágicas um prêmio de R$ 8 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

No sorteio realizado nesta quinta, mais uma vez o prêmio principal da Quina não saiu. Cinquenta e três apostas acertaram a quadra e levaram prêmios individuais de R$ 12.039,81.

A Quina pagou ainda R$ 164,98 para 5.816 pessoas que acertaram apenas três dos cinco números sorteados pela Caixa.

Os números do sorteio da Quina desta quinta-feira foram:

11, 38, 54, 63, 67

Lotofácil saiu para dois apostadores

Um apostador de Jandira, na região metropolitana e São Paulo, e uma aposta feita pelo Canal Eletrônico dividiram o prêmio de R$ 1,5 milhão sorteado pela Caixa Econômica Federal desta quinta-feira.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

02 – 04 – 06 – 07 – 08

10 – 11 – 12 – 16 – 17

19 – 21 – 22 – 23 – 25

Também receberam prêmios individuais de R$ 1.503,43 duzentos e sessenta e sete apostas que acertaram 14 números.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para aqueles que acertaram apenas 13 dos 15 números no sorteio.

Para esta sexta-feira, a Lotofácil tem um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, que será sorteado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Lotomania acumulada paga R$ 3,3 milhões

A Lotomania também vem de uma série de sorteios acumulados e nesta sexta-feira vai pagar para o apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas um prêmio de R$ 3,3 milhões.

O último sorteio foi realizado na terça-feira, quando o prêmio principal acumulou. Seis apostadores fizeram 19 pontos e ganharam R$ 45.100,56.

Outras 96 apostas acertaram 18 dezenas e cada uma delas levou R$ 1.761,74.

Tem sorteio da Super Sete nesta sexta-feira também

A Super Sete vai pagar nesta sexta-feira R$ 1,1 milhão para o apostar que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio de quarta-feira acumulou, mas dois apostadores fizeram 6 pontos e ganharam, cada um, R$ 15.063,56.

Quarenta e seis apostas acertaram 5 pontos e cada uma delas levou R$ 935,62.

Os números sorteados na quarta-feira foram 9, 4, 6, 0, 3, 7, 8

REGRAS DA SUPER SETE

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal só é pago para quem acertar as sete colunas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com 7 números, custa R$ 2,50. É possível ainda aumentar as chances de ganhar escolhendo apostar com mais números no cartão. O apostador pode escolher até 3 números para cada uma das 7 coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.

Como funcionam os sorteios da Caixa?

Os sorteios acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, exceto em feriados.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. O procedimento vale para todas as loterias da Caixa Econômica Federal.