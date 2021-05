Etecs e Fatecs prestam consultoria sobre Imposto de Renda

Contribuintes que estão com dificuldades em entregar a declaração anual de Imposto de Renda de Pessoa Física, cujo prazo se encerra no final do mês, podem solicitar uma consultoria nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do estado de São Paulo.

Alunos e professores de escolas de nove cidades estão prestando consultoria gratuita para pessoas que não podem pagar por uma ajuda profissional.

Em função da pandemia e da necessidade de isolamento social, neste ano a consultoria será realizado de forma remota.

Os interessados devem separar comprovantes dos rendimentos de 2020, cópia da declaração anterior com recibo de entrega, documentos pessoais, comprovantes de despesas que serão abatidas dados da conta bancária.

Para mais informações, clique neste link.