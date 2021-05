Estado de SP começa a vacinar pessoas de 45 a 49 anos com comorbidades

O estado de São Paulo começou nesta sexta-feira (21) a vacinar pessoas de 45 a 49 anos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A expectativa é a de vacinar 695 mil pessoas, das quais 670 mil com comorbidades e 25 mil com deficiência.

Na capital do estado a vacinação desses dois grupos começou ontem, com a previsão de que sejam vacinadas 186.047 pessoas, 180.819 mil com comorbidades e 5.228 com deficiência.

LEIA TAMBÉM:

Hoje tem sorteio da Quina, Lotofácil e Lotomania

Etecs e Fatecs prestam consultoria sobre Imposto de Renda

Exigências

É necessário apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF – Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de condição de risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica), contendo a inscrição do médico no Conselho Regional de Medicina.

Já os beneficiários do BPC precisam apresentar o comprovante do recebimento do benefício, documento de identificação (preferencialmente CPF), comprovante da deficiência (laudo médico que indique a deficiência; cartão de gratuidade no transporte público indicando a deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência e documento oficial de identidade com a indicação da deficiência).

Gestantes

Na segunda-feira (17) foi retomada a vacinação de grávidas e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades, com doses da Pfizer e CoronaVac, após a suspensão da imunização desse grupo com doses da AstraZeneca/Oxford, depois do relato de efeitos adversos. Também foi liberada a vacinação de profissionais da saúde autônomos com mais de 30 anos.

Na terça-feira (18), começaram a ser vacinados motoristas e cobradores de ônibus. Na próxima semana, a partir do dia 28, deve começar a vacinação de pessoas de 40 a 44 com comorbidades ou com deficiência permanente que recebem o BPC.