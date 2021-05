É possível renovar a CNH depois dos 100 anos? Morador de Avaré conseguiu

No último dia 13, o aposentado Antônio Genez Parize, de 102 anos, renovou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Avaré, no interior de São Paulo.

Parize dirige desde os 47 anos e possui habilitação para conduzir também motocicletas, coisa que desistiu de fazer há muito tempo. Habitualmente, retira seu Santana vinho da garagem para ir à academia, ao mercado ou visitar um amigo próximo na cidade.

“O carro é o xodó dele”, afirmou Maria Lúcia Soares da Silva, cuidadora do seu Antônio, que em agosto completará 103 anos.

Embora a renovação da CNH seja feita online, com exceção do exame médico, no caso do seu Antônio é necessário comparecer anualmente, e presencialmente, para fazer a renovação.

LEIA TAMBÉM:

Solteiros criam próprias regras para se relacionar durante a pandemia

Vídeo emocionante mostra garoto nadando com garrafas de plástico rumo à Espanha

Isso porque o sistema de Detran está configurado para bloquear automaticamente a renovação de CNHs de pessoas com mais de 100 anos, obrigando os poucos condutores que atingem a idade ainda conseguindo dirigir a buscarem os órgãos responsáveis, anualmente, para atualização.

No caso do seu Antônio, apesar de ter a renovação de sua CN, o laudo do médico que o liberou informa que o aposentado não tem autorização para dirigir em rodovias, vias de trânsito rápido ou à noite.

Nesses casos, o exame médico costuma ser mais rigoroso, segundo o Detran, e inclui avaliação oftalmológica, otorrinolaringológica, cardiorrespiratória e neurológica.